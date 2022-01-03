كواليس مثيرة يكشفها المجنى عليه والمتهمون فى حادث سرقة البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس المتهمين بسرقة محاسب بعد الاعتداء عليه فى البدرشين لسرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المجنى عليه، والذى أكد أنه عقب عودته من عمله عائدًا إلى منزله، ترصده المتهمون، واعتدوا عليه بالضرب واستولوا على المبلغ المالى الذى بحوزته، وبعرض المتهمين عليه تعرف عليهم.

واعترف المتهمون بسرقة محاسب بعد الاعتداء عليه في البدرشين، والاستيلاء على مبلغ 175 ألف جنيه، أن اثنين منهم يعملان بالمصنع الذي يعمل به المجني عليه، ويعلمان خط سيره، واحتفاظه بمبالغ مالية خاصة بالعمل.

تلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بلاغ يفيد تعرض أحد الأشخاص لاعتداء وسرقته، ونقله إلى المستشفى مصابا بجرح برأسه.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه محاسب بمصنع، وأن 4 أشخاص وراء الاعتداء عليه وسرقة مبلغ 175 ألف جنيه، وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهم، من بينهم اثنين يعملان بالمصنع الذي يعمل به المجني عليه، وأنهما وراء تدبير الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.