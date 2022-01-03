اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 09:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

كل ما تريد معرفته عن متلازمة تفقم الأطراف

الإثنين، 03 يناير 2022 08:00 ص
كل ما تريد معرفته عن متلازمة تفقم الأطراف حديثى الولادة-صورة ارشيفية
نهير عبد النبى

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تفقم الأطراف هي حالة نادرة تسبب أطرافًا قصيرة جدًا، وهو نوع من الاضطراب الخلقي يولد به الأطفال، يمكن أن يختلف في النوع والشدة، وقد تصيب الحالة طرفًا واحدًا، أو الأطراف العلوية أو السفلية، أو الأطراف الأربعة والأكثر شيوعًا يصيب الأطراف العلوية.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن تفقم الأطراف وفقًا لما ذكره موقع healthline

س: ما هي أسباب الإصابة بمتلازمة تفقم الأطراف؟

لا يوجد سبب محدد للإصابة بتفقم الأطراف ولكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة به ومنها:

- تناول الأمهات لبعض الأدوية التي لها آثار جانبية على النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

-سكري الحمل.

-تعرض الأم للأشعة السينية الإشعاع.

-مشاكل تدفق الدم.

س: ما هي أعراض متلازمة تفقم الأطراف؟

قد يتسبب أيضًا في حدوث مشكلات مع"العيون، الأذن، الأنف، النمو، متعدد الأصابع (أصابع إضافية)، مشاكل قلبية، مشاكل الكلى والمسالك البولية، تشوهات الأمعاء، مشاكل الأعضاء التناسلية الخارجية والداخلية، العمى، الصمم".

س: ما هو علاج متلازمة تفقم الأطراف؟

الأطراف الصناعية

الأطراف الصناعية هي أطراف صناعية متصلة بالجسم يمكنهم إضافة طول لطرف موجود أو استبدال طرف غائب،  وهذا يجعل من السهل القيام بالأنشطة اليومية، والتي يمكن أن تحسن نوعية الحياة بشكل عام.

قد يشمل العلاج أيضًا أشكالًا مختلفة من إعادة التأهيل، مثل:

- العلاج الوظيفي، يمكن للشخص المصاب بتضخم الدم أن يتعلم كيفية القيام بالمهام اليومية بسهولة.

لعلاج الطبيعى، يمكن لهذا النوع من العلاج تحسين الحركة والقوة والوضعية.

-علاج النطق، يمكن أن يساعد علاج النطق في إدارة مشاكل النطق.

 


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