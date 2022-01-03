اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول بالمتوسط

الإثنين، 03 يناير 2022 07:30 م
كل ما تريد معرفته عن المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول بالمتوسط حقل بترول - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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بعد إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، عن نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، فيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمزايدة وهى كالتالي..
 

س. ماذا عن الإعلان عن المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس؟

 

 
ج. سبق وأعلنت عنها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج 
 
 

س - ما نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس؟

 

 
ج.  تم ترسية 8 مناطق (منطقتين بالبحر المتوسط و4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس) على شركات إينى وبى بى وأبكس انترناشيونال وانرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول وشركة يونايتد إنرجي. 
 
 

س - كم يبلغ حجم الاستثمارات و إجمالي المساحة؟

 

 
 
ج.إجمالي مساحات تقدر بحوالى 12.3 ألف كم ۲ بحد أدنى للاستثمارات فى فترات البحث تقدر بحوالي 250 مليون دولار وذلك لحفر 33 بئراً كحد أدنى ، بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع. 
 

س - كيف ساهمت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج فى التيسير على الشركات العالمية؟

 

ج. ساهمت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج فى التيسير على الشركات العالمية فى الاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق متمثلة فى حوالى 42 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وما يقرب من 2894 مسح سيزمي ثنائى الأبعاد وحوالى 118 بئراً.

البترول

الغاز

البحر المتوسط

خليج السويس

الصحراء الغربية

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