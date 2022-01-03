قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ووفدًا من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم.

وضم الوفد الذى زار قداسة البابا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إلى جانب البطريرك، والمطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية، والمطران كلاوديو لورانى مطران اللاتين الكاثوليك، والمونسينيور ستيفانو ماتزوتى مستشار سفارة الفاتيكان بمصر، والمطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، بالإضافة إلى ممثلين عن كلية اللاهوت الكاثوليكية وهيئة كاريتاس وعدد من الكيانات الكاثوليكية بمصر.

ورحب قداسة البابا بضيوفه متمنيًا لهم عامًا سعيدًا وعيدًا مباركًا، معربًا عن تطلعه لأن تنتهى جائحة فيروس كورونا مشيدًا بجهود العلماء للوصول إلى لقاحات وعلاج للقضاء عليه.

وعن ميلاد السيد المسيح أشار قداسته إلى أنه كان بمثابة بداية جديدة وأن البدايات الجديدة مفرحة دائمًا وتؤدى إلى التقدم والنمو فى حياة الإنسان.

وأضاف قداسته أن الميلاد أيضًا جاء نورًا من بعد ظلمة و المقصود به استنارة قلب الإنسان، ليميز الأمور ويتحلى بالحكمة، وأكد أن ميلاد المسيح كان دعوة جديدة للخلاص، فالخلاص بدأ بالميلاد وهى دعوة موجهة لكل إنسان.

ومن جهته هنأ البطريرك إبراهيم إسحق قداسة البابا مشيرًا إلى أنه بميلاد المسيح اتحدت السماء مع الأرض، وصرنا مدعوين إلى بنوة الله والقداسة، وحياة الشركة والمحبة الحقيقية.



لقاء قداسة البابا للأباء الكاثوليك



البابا تواضروس الثانى



البابا تواضروس الثانى والأنبا إبراهيم إسحاق



الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك