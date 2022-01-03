اليوم السابع
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قومى المرأة بالشرقية: استخراج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات

الإثنين، 03 يناير 2022 02:00 ص
قومى المرأة بالشرقية: استخراج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات استخراج بطاقات رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع استخرج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بقرى " الحلوات وتل محمد وكفور نجم، وقطيفة مباشر، والحبش" بمحافظة الشرقية.

وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على  الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت : إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، ومركز إصدار الأحوال المدنية.

 

 


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