قومى المرأة بالشرقية: استخراج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات

وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت : إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، ومركز إصدار الأحوال المدنية.