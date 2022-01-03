وقالت الوزارة - فى بيان، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية -"خلال العام الماضي اكتشف المتخصصون في المركز الرئيسي لمراقبة الفضاء وتعقبوا أكثر من 1700 مركبة فضائية وراقبوا خروجها من المدار، كما أصدروا تنبؤات وراقبوا وقف الوجود المداري لأكثر من 400 قمر صناعي"، موضحا إنه تم إيلاء اهتمام خاص للمجموعات المدارية للأقمار الصناعية الأجنبية لمنع الأخطاء الوشيكة الخطيرة للأقمار الصناعية المحلية مع المركبات الفضائية الأخرى .

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "كجزء من ساعتها القتالية لرصد الفضاء الخارجي في عام 2021، نفذت القوات الفضائية التابعة للقوات الجوية الفضائية أكثر من 3500 مهمة خاصة للسيطرة على التغيرات في الوضع الفضائي " .

