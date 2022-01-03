قطاع المعاهد الأزهرية يعلن بث المراجعات النهائية للمرحلة الإعدادية

كشف قطاع المعاهد الازهرية عن بدء سلسلة الحلقات التعليمية "المراجعات النهائية" في المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022م، حيث تم إعداد الحلقات من نخبة من الأساتذة المتميزين بالأزهر الشريف، وذلك على القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب، على النحو الآتى:
الصف الثالث الإعدادي، مادة اللغة العربية "النحو" "المراجعة النهائية" ، تقديم الأستاذ محمد الهواري - معلم اللغة العربية بالأزهر الشريف، حيث يمكن للطلاب متابعة الدروس على الروابط الآتية:
الجزء الأول
https://www.youtube.com/watch?v=k8LKXmwUBE8
الجزء الثاني
https://www.youtube.com/watch?v=v-eJME-GNZM
الجزء الثالث
https://www.youtube.com/watch?v=Bo0KxNVyBMM
الجزء الرابع
https://www.youtube.com/watch?v=wLeI-6e6bsg
الجزء الخامس
https://www.youtube.com/watch?v=QaeKbJ2DOTo
الجزء السادس
https://www.youtube.com/watch?v=9tGNdzyJBFY
ولمشاهدة المزيد من الفيديوهات التعليمية من خلال القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب
https://bit.ly/2N62ZJB
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