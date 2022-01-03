قطاع المعاهد الأزهرية يعلن بث المراجعات النهائية للمرحلة الإعدادية

كتب ـ لؤى على

كشف قطاع المعاهد الازهرية عن بدء سلسلة الحلقات التعليمية "المراجعات النهائية" في المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022م، حيث تم إعداد الحلقات من نخبة من الأساتذة المتميزين بالأزهر الشريف، وذلك على القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب، على النحو الآتى:

الصف الثالث الإعدادي، مادة اللغة العربية "النحو" "المراجعة النهائية" ، تقديم الأستاذ محمد الهواري - معلم اللغة العربية بالأزهر الشريف، حيث يمكن للطلاب متابعة الدروس على الروابط الآتية:

الجزء الأول

https://www.youtube.com/watch?v=k8LKXmwUBE8

الجزء الثاني

https://www.youtube.com/watch?v=v-eJME-GNZM

الجزء الثالث

https://www.youtube.com/watch?v=Bo0KxNVyBMM

الجزء الرابع

https://www.youtube.com/watch?v=wLeI-6e6bsg

الجزء الخامس

https://www.youtube.com/watch?v=QaeKbJ2DOTo

الجزء السادس

https://www.youtube.com/watch?v=9tGNdzyJBFY

ولمشاهدة المزيد من الفيديوهات التعليمية من خلال القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب

https://bit.ly/2N62ZJB