اليوم السابع
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قارئ يشكو نقص الخدمات فى قرية أبوقرقاص بالمنيا.. والمحافظة ترد

الإثنين، 03 يناير 2022 12:00 ص
قارئ يشكو نقص الخدمات فى قرية أبوقرقاص بالمنيا.. والمحافظة ترد الصرف الصحي - ارشيفية
كتب - محمود أحمد عطا- المنيا - حسن عبد الغفار

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ناشد القارئ مجدى سدراك عبد السيد جيد، عبر خدمة صحافة المواطن لــ " اليوم السابع"، قرية ابوقرقاص لمحافظة المنيا بالعمل على توصيل مرافق الصرف الصحى وإنشاء وحدة إطفاء ووحدة صحية، بقرية.
 
وتعانى القرية من نقص الخدمات وعدم رصف الطرق وصرف الصحي ، لنقص الإمكانيات والموارد وعدم التعاون من المواطنين، فى التعرف على مشاكل الأهالى.
 
وقال القارئ فى رسالته، " قرية ابوقرقاص، تعانى من عدم وجود خدمات ونطالب بادخال الصرف الصحي وتوصيل مرافق الصرف الصحى، والإعتناء بالقرية فى المنيا".
ومن جانبها أعلنت محافظة المنيا، إنه يتم تنفيذ 457 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية بمركز ابوقرقاص،ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ملوى وابوقرقاص وديرمواس ومغاغة والعدوة وتشمل 192 قرية بالإضافة إلى 757 تابع لها بتكلفة إجمالية 23 مليار جنية .
 
ويتم تنفيذ الأعمال تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد، وبالتوازي بمختلف القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية ووفقا للجدول الزمني المحدد.
 
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .
 
 
كما تتيح الخدمة الجديدة "شكوتك يصوتك" إمكانية أن يطلب القراء من فريق "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر او معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على اليوم السابع.
 
 
 
ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع"، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، من كل أسبوع، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.

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مناشدة

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