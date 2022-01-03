اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 08:22 ص
أكرم القصاص
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قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي يأمر بهدم منزل مُنفذ عملية القدس

الإثنين، 03 يناير 2022 07:35 ص
قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي يأمر بهدم منزل مُنفذ عملية القدس هدم - أرشيفية
أ ش أ

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وقع قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، الميجور جنرال أوري جوردين، الأحد، على أمر بهدم منزل فادي أبو شخيدم مُنفذ عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس، والتي قُتل فيها المستوطن إلياهو كاي.
 
ذكرت ذلك القناة السابعة الإسرائيلية في نبأ مقتضب دون ذكر مزيد من التفاصيل.
 
ورفضت محكمة إسرائيلية دعوى استئناف أقامتها الأسرة ضد أمر الهدم.
 
وقتل المستوطن إلياهو كاي، وهو مُهاجر من جنوب أفريقيا كان يعمل مرشدًا سياحيًا، خلال عملية قام بها أبو شخيدم، يوم 21 نوفمبر، في البلدة القديمة بالقدس المُحتلة.
 
الجدير بالذكر أن أبو شخيدم (42 عامًا) هو أسير مُحرر سابق من سجون الاحتلال، وحاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، وكان يعمل مدرسًا للتربية الإسلامية في مدرسة الراشيدية بالقدس.
 

الجيش الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

عملية القدس

فادي أبو شخيدم

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