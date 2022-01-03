"فيس بوك" يعلق حساب نائبة أمريكية بسبب المعلومات المضللة بعد حظر تويتر

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن موقع فيس بوك تعليق حساب مارجوري تايلور جرين النائبة الجمهورية في الكونجرس الأمريكي "مؤقتا" بعد ساعات من حظرها نهائيا من موقع تويتر بسبب نشرها معلومات مضللة ودعمها لما يعرف بنظريات المؤامرة بشأن وباء كورونا وقضايا اخري.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، أكدت عضوة الكونجرس تعليقها في منشور على تليجرام، واصفة قرار الشركة بأنه "يتجاوز رقابة الكلام".

يبدو أن تعليقها ناتج عن نفس المنشور الذي أدى إلى إلغاء تنشيط حسابها على تويتر وهو منشور يدعي أن تقارير إصابة اللقاح والوفاة التي تم جمعها بواسطة خدمة الإبلاغ التي تديرها إدارة الغذاء والدواء (FDA) أثبت أن الحكومة كانت تتجاهل أعدادًا كبيرة من الوفيات الناتجة عن لقاح Covid-19.

وتعد نائبة الكونجرس عن ولاية جورجيا أول عضو من مجلسى الشيوخ أو النواب يتم حظر حسابه على تويتر بشكل دائم.

وسبق أن أصدر تويتر تعليق قصير المدى لحساب جرين على تويتر، بسبب تغريداتها عن كورونا التي اعتبرها الموقع مضللة. وهناك عضوان جمهوريان آخران على الأقل بمجلس النواب الأمريكى تم تعليقهما بشكل مؤقت على تويتر وهما جيم بانكس وبارى مور.

وعلقت جرين على القرار الجديد فى بيان، وقالت إن تويتر عدو لأمريكا ولا يستطيع أن يتعامل مع الحقيقة، وأضافت أن منصات السوشيال ميديا لا يمكنها وقف نشر الحقيقة، وأن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تستطيع أن تمنع الحقيقة، وكذلك الديمقراطيون الشيوعيون لا يمكنهم وقف الحقيقة.

وتعرضت جرين لانتقادات بسبب تصريحاتها عن الوباء. وفى يونيو الماضى اعتذرت بعدما قارنت متطلبات ارتداء الكمامة والتطعيم بالهولوكوست.

وكان موقع توتير وعدد من منصات التواصل الاجتماعى الأخرى بينها فيس بوك قد حظرت الرئيس السابق دونالد ترامب من منصاتها بشكل دائم بعد أحداث اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير العام الماضى. وتعد النائبة جرين من أبرز مؤيدى ترامب.