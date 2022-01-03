فى الذكرى الأولى لاقتحام الكابيتول..خطاب لبايدن وكلمة لترامب وصلاة بالكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس سيلقيان خطابان يوم الخميس المقبل فى ذكرى مرور عام على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

ويأتي الخطابين وسط سلسلة من الفعاليات التي يتم التجهيز لها من قبل رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى الذكرى الأولى للتمرد الذى شهد اقتحام حشد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكونجرس فى محاولة لمنع التصديق على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية. وتشمل الفعاليات دقيقة صمت فى مجلس النواب وصلاة على أبواب الكابيتول.

وكان البيت الأبيض قد ذكر الشهر الماضى أنه سيحيى الذكرى الأولى، لكنه لم يقدم تفاصيل. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد وصفت السادس من يناير حينئذ بأنه واحد من أشد الأيام قتامة فى الديمقراطية الأمريكية.

وبعد مرور عام على الحدث تم اتهام أكثر من 700 شخص من قبل وزارة العدل على صلة بأحداث الشغب، وأجرت لجنة مجلس النواب التي تحقق فى الأحداث مقابلات مع عشرات من حلفاء ترامب بهدف تقديم تقرير مؤقت بالنتائج الأولية بحلول الصيف.

من ناحية أخرى، قالت مجلة بولتيكو إن ترامب قد أرسل بالفعل الكلمة التي يخطط لإلقائها من ناديه للجولف مارالاجو فى فلوريدا يوم الخميس. ولو التزم ترامب بالنص الموضح، فإنه سيكرر نفس ما قاله إن تلاعب بانتخابات 2020 ويدافع عن نفسه.