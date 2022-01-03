غلق طريق "شبرا – بنها" الحر أمام حركة السيارات بسبب الشبورة الكثيفة

القليوبية ــ إبراهيم سالم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، غلق طريق شبرا بنها الحر من الاتجاهين أمام الحركة المرورية، بسبب الشبورة الكثيفة التى تحجب الرؤية على الطريق، حيث غطت شبورة مائية، صباح اليوم الإثنين، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التى تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار فى الطقس.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أنه كلف مديرو المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسبًا للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

وبدورها تواصل معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، فور سقوط أمطار غزيرة على مدن ومراكز المحافظة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة وانتشار البرق والرعد فى سماء المحافظة، خلال الساعات الأخيرةأمس الأحد.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أعمال رفع مياه الأمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة، والانفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعى ومدينة بنها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع على مدار الساعة لتلقى بلاغات تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.



الشبورة اعلى الطريق