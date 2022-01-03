اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 04:59 م
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غلق جزئى بكوبرى (2 - 6) بميدان الواحات فى الجيزة لمدة 15 يوما للصيانة

الإثنين، 03 يناير 2022 04:37 م
غلق جزئى بكوبرى (2 - 6) بميدان الواحات فى الجيزة لمدة 15 يوما للصيانة غلق كوبرى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة انه فى ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية بكوبرى (2-6) ميدان الواحات تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى الأوسطى فسوف تقوم الشركة المنفذة بإجراء غلق جزئى بالكوبرى بالتناوب دون تعطيل حركة المرور.

 

ونوهت محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء الغلق الجزئى بالكوبرى ابتداء من اليوم و حتى يوم الجمعة الموافق 14 / 1 / 2022 على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور.

 

وفى السياق قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتعيين الخدمات المرورية بموقع الاعمال لضمان تسيير الحركة المرورية.

 


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