اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 07:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

عروض كشفية وإرشادية ورياضية ومعرض مجسمات بكفر الشيخ.. صور

الإثنين، 03 يناير 2022 05:51 م
عروض كشفية وإرشادية ورياضية ومعرض مجسمات بكفر الشيخ.. صور المشاركون من الطالبات في العرروض الرياضية والكشفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم توجيه التربية الرياضية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعروض كشفية وإرشادية ورياضية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف وحضور محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأشاد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالمشاركات بمعرض المجسمات التي تخدم المهارات الرياضية المختلفة من ألعاب فردية وجماعية، ونشاط كشفي وإرشادي ، والذي أقيم بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن الرياضة روح الحياة وأفضل الأنشطة التي من الممكن ممارستها كي ينعم الإنسان بأسلوب حياة صحي خالٍ من المشاكل الصحية والأمراض المزمنة، مؤكدا على ممارسة كافة الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية بالمدارس.

وشاركت في العرض مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتم عرض نماذج من الكاراتيه والجمباز للبنين والبنات وفقرة بالية من طالبات وطلاب مدرستي علي عبد الشكور لغات، والشهيد مصطفي سمير بدوي للغات وكان ختام اليوم الرياضي بمشاركة مميزة من مدرسة السعيدية الجديدة للبنات بعرض رياضي.

جاء ذلك بحضورالدكتورسامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والدكتور عادل حجاج، وكيل الإدارة، وأماني المغازي، مدير التعليم الثانوي، وسحر شكري مديرة المدرسة، ووائل بشته، الموجه العام للتربية الرياضية، وسلوي السبكي، الموجة الاول المركزي، وميرفت كمال، موجه أول إدارة شرق، و موجهي وموجهات إدارة شرق.

 

المشاركات في العرض الرياضي
المشاركات في العرض الرياضي

 

المشاركون من الطالبات في العرروض الرياضية والكشفية
المشاركون من الطالبات في العرروض الرياضية والكشفية

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

جانب من العروض بتعليم كفر الشيخ
جانب من العروض بتعليم كفر الشيخ

 

متابعة الحضور
متابعة الحضور

 

متابعة المنتجات المتعددة
متابعة المنتجات المتعددة

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

انشطة رياضية

مجسمعات

وسائل تعليمية

مدرسة

مدارس اللغات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استئناف الدراسة بمدارس كفر الشيخ غداً بعد تحسن الأحوال الجوية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 10:12 م

مستشار وزير التعليم تتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس كفر الشيخ.. صور

الأحد، 10 أكتوبر 2021 07:42 م

تطهير وتعقيم مدارس كفر الشيخ استعدادا لاستقبال الطلاب فى أول يوم دراسى.. صور

الخميس، 07 أكتوبر 2021 01:10 م

هيام الطباخ نائبة التنسيقية تطالب بعدالة النقل والتحويل لطلاب مدارس كفر الشيخ

الأحد، 04 يوليه 2021 07:13 م

مدارس كفر الشيخ تستقبل طلاب الإعدادية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.. لايف

السبت، 05 يونيو 2021 08:52 ص

مدرسة كفر الشيخ الدولية الحكومية تقدم نظاما تعليمياً جديداً ..اعرف التفاصيل

السبت، 08 مايو 2021 05:00 ص

تعقيم وتطهير مدارس كفر الشيخ استعداداً لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

الجمعة، 26 فبراير 2021 04:05 م

دراسة إمكانية إقامة مشروع الطاقة الشمسية بمدارس كفر الشيخ.. صور

الأحد، 31 يناير 2021 03:55 م

مدارس كفر الشيخ تؤهل الطلاب للعمل بالمزارع السمكية..وافتتاح فصول للاستزراع السمكى

السبت، 02 يناير 2021 08:30 ص

مدارس كفر الشيخ تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. صور

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 11:28 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة