عالم سياسة كندى يحذر: الولايات المتحدة ستخضع لديكتاتورية يمينية بحلول 2030

كتبت رباب فتحى

حذر توماس هومر ديكسون، أستاذ علوم السياسية الكندي من أن الولايات المتحدة قد تكون في ظل ديكتاتورية يمينية بحلول عام 2030 ، وحث بلاده على حماية نفسها من "انهيار الديمقراطية الأمريكية".

وكتب توماس هومر ديكسون، المدير المؤسس لمعهد كاسكيد في جامعة رويال رودز في كولومبيا البريطانية ، في صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية: "يجب ألا نستبعد هذه الاحتمالات لمجرد أنها تبدو سخيفة أو مروعة للغاية".

وقال "في عام 2014 ، كان الاقتراح أن يصبح دونالد ترامب رئيسًا أمرا صدم الجميع تقريبًا باعتباره سخيفًا. لكننا نعيش اليوم في عالم يصبح فيه العبث واقعيًا بشكل منتظم ويصبح مألوفًا بشكل رهيب ".

وكانت رسالة هومر ديكسون صريحة: "بحلول عام 2025 ، يمكن أن تنهار الديمقراطية الأمريكية ، مما يتسبب في عدم استقرار سياسي داخلي شديد، بما في ذلك انتشار العنف المدني. بحلول عام 2030 ، إن لم يكن قبل ذلك ، يمكن أن تحكم البلاد ديكتاتورية يمينية ".

وأشار المؤلف إلى الاحتمالات التي تركزت على عودة ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2024 ، بما في ذلك على الأرجح المجالس التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون والتي ترفض قبول فوز الديمقراطيين.

وحذر من أن ترامب "لن يكون له سوى هدفين فقط ، هما التبرير والانتقام" من الكذبة القائلة بأن هزيمته عام 2020 على يد جو بايدن كانت نتيجة تزوير انتخابي.

وقال هومر ديكسون، وهو "باحث في الصراع العنيف" لأكثر من أربعة عقود ، إن كندا يجب أن تنتبه إلى "الأزمة التي تتكشف".

وقال إن "عاصفة رهيبة قادمة من الجنوب، وكندا غير مستعدة على الإطلاق، على مدار العام الماضي ، وجهنا انتباهنا إلى الداخل ، وصرفنا انتباهنا بسبب تحديات وباء كورونا والمصالحة والآثار المتسارعة لتغير المناخ. لكن الآن يجب أن نركز على المشكلة الملحة المتعلقة بما يجب القيام به حيال الانهيار المحتمل للديمقراطية في الولايات المتحدة. نحتاج أن نبدأ بالإدراك الكامل لحجم الخطر. إذا أعيد انتخاب ترامب ، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً ، فإن المخاطر الاقتصادية والسياسية على بلدنا ستكون لا حصر لها ".