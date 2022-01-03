عاصفة ثلجية تمنع تحليق مروحية الرئيس الأمريكي

وكالات

تسببت عاصفة ثلجية في واشنطن، بإغلاق المكاتب الحكومية، وإيقاف تحليق مروحية الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي انتقل بالسيارة إلى البيت الأبيض، كما تأجلت نصف الرحلات الجوية، وفق أسوشيتد برس

كما تسبب تساقط الثلوج في شوارع العاصمة الأمريكية وما حولها بإلغاء مؤتمر صحفي للبيت الأبيض، الذي انتقل إليه بادين بالسيارة من قاعدة أندروز الجوية في ضواحي ماريلاند بعد عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير.

وحذرت دائرة الأرصاد الأمريكية من عاصفة شتوية، توقعت أن تصل سماكة الثلوج فيها إلى 25 سنتمترا على واشنطن وشمال فيرجينيا ووسط ماريلاند خلال فترة ما بعد الظهر، إضافة إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 56 كيلو مترا في الساعة، وتوقعت أن يصبح السفر صعبا للغاية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه تم تأجيل أو إلغاء أكثر من نصف الرحلات الجوية صباح اليوم في مطار رونالد ريغان الوطني ومطار بالتيمور ـ واشنطن ثورغود مارشال الدولي، ومطار واشنطن دالاس الدولي.

إضافة إلى إلغاء ربع الرحلات الجوية في المطارات الثلاثة الرئيسية في نيويورك.