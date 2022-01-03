اليوم السابع
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ضبط 5 أشخاص خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بشبين القناطر

الإثنين، 03 يناير 2022 08:11 م
ضبط 5 أشخاص خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بشبين القناطر التنقيب عن الآثار - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزل بقرية الكسابية دائرة مركز شرطة شبين القناطر، كما تم ضبط أدوات الحفر والتحفظ عليها، حيث تبين وجود حفرة داخل الحظيرة بالمنزل بعمق 10 أمتار وبعرض 2 متر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بالحقر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بقرية الكسابية دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل مبنى بالطوب الأبيض ومعروش بالأخشاب، ومقام من طابق واحد على مساحة 150 متر، عبارة عن 3 غرف وحظيرة ماشية، تم تبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار وبعرض 2 متر داخل الحظيرة.

وتمكنت القوة من ضبط "ي ع ع"، 45 سنة، ربة منزل، مالكة المنزل، و "م ص م"، 60 سنة، صائف مقيم الزاوية الحراء القاهرة، و"م ص ع"، 38 سنة، عامل، مقيم القناطر الخيرية، و"و س م"، 40 سنة، عاملة بمحل ملابس، مقيمة الخرقانية القناطر الخيرية، و"ك س ب"، 57 سنة، ربة منزل، مقيمة الزاوية الحمراء القاهرة، كما تم ضبط أدوات الحفر وهى عبارة عن "2 فأس، و2 كوريك، و2 غلق"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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