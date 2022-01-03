اليوم السابع
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ضبط 130 طن لحوم وأسماك ودواجن فاسدة.. وتحصين 230 ألف رأس ماشية و44 ألف طائر

الإثنين، 03 يناير 2022 04:54 م
ضبط 130 طن لحوم وأسماك ودواجن فاسدة.. وتحصين 230 ألف رأس ماشية و44 ألف طائر الدكتور محمد السيد بشار مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الحملات البيطرية على الأسواق مستمرة، مشيراً إلى أن المديرية انتهت من تحصين جميع الماشية من حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية خلال الحملة القومية، مشيراً إلى أنه تم تحصين 230 ألف رأس ماشية.  

وأضاف بشار، تم ضبط واعدام130 طن لحوم ودواجن وأسماك خلال عام، غير صالحة للاستخدام الآدمي، مؤكداً أنه يتم تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد القصير، وزير الزراعة لتحصين الماشية والطيور، ولدينا105 عيادة بيطرية تابعة لـ11 إدارة تستقبل حوالي 30 ألف رأس ماشية شهرياً، لإجراء الكشف البيطري عليها.

وأكد مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تم تحصين44110  طائرضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور تم تحصين4695 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير  أسواق، و 18 رياشة ، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 180 عينة ما قبل البيع من 13مزرعة بإجمالي 58500   طائراً ، وتم التقصي النشط ب 8 منازل، وتم جمع 18 عينة كما تم منح 10 تصاريح نقل طيور حية حفاظا على الثروة الداجنة.

 

الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ
الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

طب بيطري

حمى قلاعية

وادي متصدع

قوافل بيطرية

حظائر

طيور

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