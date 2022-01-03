ضبط لحوم ودواجن فاسدة داخل سيارة قبل بيعها فى حملة بقنا

صابر سعيد

تمكنت حملة من الطب البيطري والتموين بمركز فرشوط شمالي قنا، اليوم الاثنين، من ضبط كميات من اللحوم والدواجن داخل سيارة قبل بيعها للمواطنين بفرشوط، وتكونت الحملة من الدكتور تملي سمعان، مدير الإدارة البيطرية بفرشوط، والدكتور هاني عطا قلاديوس، مفتش بيطري، وعمرو محمد الملقب رشاد، معاون تفتيش بيطري، وطارق علاء الدين، مفتش تموين.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا، يفيد ضبط سيارة بها كميات من اللحوم والدواجن والكفتة والكبد والقوانص الفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي قبل بيعها للمواطنين بفرشوط وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.