صحيفة ألمانية: اجتماع مقرر بين المستشار الألمانى ورئيس روسيا فى يناير الجارى

وكالات

كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، عن اجتماع مقرر بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر خاصة، أن المستشار الألماني شولتس يرغب في القيام بدور سياسي نشط تجاه روسيا.

وأشارت الصحيفة أن المستشار الألماني يرغب بعلاقات نوعية جديدة مع موسكو.

وحسب موقع سبوتنيك، لم تؤكد السفارة الألمانية في موسكو التقرير الإعلامي عن خطط المستشار الألماني أولاف شولتز للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يناير.