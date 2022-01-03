اليوم السابع
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شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر لدى تشاد ويوصيه بالاهتمام بملف الوافدين للدراسة

الإثنين، 03 يناير 2022 01:32 م
شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر لدى تشاد ويوصيه بالاهتمام بملف الوافدين للدراسة شيخ الازهر يستقبل السفير المصري بتشاد
كتب ـ لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمقر مشيخة الأزهر، السفير أسامة الهادي، السفير المصري الجديد لدى تشاد. 
 
وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن الأزهر لن يتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم العلمي والثقافي والطبي والدعوي للقارة الأفريقية، انطلاقا من دوره التاريخي في دعم أشقائنا وأبنائنا من شعوب القارة الأفريقية، موصيا بالاهتمام بملف الطلاب الوافدين من دولة تشاد وتذليل العقبات التي تواجههم للالتحاق بالتعليم الأزهري. 
 
من جانبه، أعرب السفير أسامة الهادي، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، واطلاعه على جهود الأزهر الدعوية والعلمية والإغاثية لدولة تشاد، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتذليل العقبات التي تواجه طلاب تشاد للالتحاق بالدراسة فى الأزهر.

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الازهر الشريف

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