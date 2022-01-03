اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 02:05 م
أكرم القصاص
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سنغافورة تخشى تفشيا وشيكا لمتحور "أوميكرون"

الإثنين، 03 يناير 2022 12:46 م
سنغافورة تخشى تفشيا وشيكا لمتحور "أوميكرون" كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج اليوم الاثنين، إن بلاده ستشهد موجة تفش وشيكة لمتحور "أوميكرون"، ولا بد من الاستعداد لها.
 
وأضاف وزير الصحة في تصريح أوردته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية، أن موجة الإصابات والوفيات الناجمة عن متحور "دلتا" قد انحسرت بشكل كبير، إلا أن متحور "أوميكرون" مستمر في الانتشار، وبات يشكل حاليا حوالي 17% من الإصابات المحلية.. مشددا على ضرورة الاستمرار في جهود توزيع اللقاح والجرعات التنشيطية.
 
يشار إلى أن 87% من إجمالي السكان في سنغافورة قد حصلوا على جرعات اللقاح كاملة، فيما حصل 41% من المواطنين المستهدفين على الجرعات التنشيطية.

وزير الصحة السنغافوري

سنغافورة

اوميكرون

لقاح كورونا

اصابات كورونا

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