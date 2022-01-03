سنغافورة تخشى تفشيا وشيكا لمتحور "أوميكرون"

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قال وزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج اليوم الاثنين، إن بلاده ستشهد موجة تفش وشيكة لمتحور "أوميكرون"، ولا بد من الاستعداد لها.

وأضاف وزير الصحة في تصريح أوردته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية، أن موجة الإصابات والوفيات الناجمة عن متحور "دلتا" قد انحسرت بشكل كبير، إلا أن متحور "أوميكرون" مستمر في الانتشار، وبات يشكل حاليا حوالي 17% من الإصابات المحلية.. مشددا على ضرورة الاستمرار في جهود توزيع اللقاح والجرعات التنشيطية.

يشار إلى أن 87% من إجمالي السكان في سنغافورة قد حصلوا على جرعات اللقاح كاملة، فيما حصل 41% من المواطنين المستهدفين على الجرعات التنشيطية.