سقوط مُسجل خطر بحوزته أسلحة آلية وكمية من البانجو في كوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت وحدة مباحث كوم أمبو بأسوان، اليوم، الإثنين، من ضبط مسجل خطر عثر بحوزته على سلاح آلى، عبارة عن ٣ بنادق آلية و٦ خزن و٧٠ لفافة من نبات البانجو المخدر صغيرة الحجم، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة.

وكانت معلومة وصلت إلى اللواء هيثم كيلانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان، تفيد بتواجد المسجل خطر "س.م" بقرية منيحة، وتم إعداد كمين برئاسة الرائد نبيل العادلى، ومعاونيه النقيب حسين أيمن ومحمد حسن وأحمد السيسى، وتمكنوا من القبض على المسجل وبحوزته ٣ بنادق آلى و٦ خزن و٧٠ لفافة بانجو و٨ رصاصات.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن، وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.