سفير روسيا بمصر ناعيا جابر عصفور: رمز ثقافى ساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية

كتبت ريم عبد الحميد

أعرب السفير الروسى لدى مصر جورجى بوريسينكو عن تعازيه للشعب المصرى فى وفاة وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور.

وقال فى بيان نشرته السفارة الروسية على حسابها على فيس بوك إن عصفور ران واحدا من أبرز قادة الثقافة فى مصر والشرق الأوسط، وساهم بقدر هائل فى تطور الفكر العربى المعاصر ولعب دورا خاصا فى تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا، خلال توليه منصب وزير الثقافة وقيادة المركز القومى للترجمة والمجلس القومى للثقافة.

وأكد السفير الروسى أن عصفور كان واحدا من الرموز الثقافية فى مصر والوطن العربى ولعب دورا مميزا فى تطويرا العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا من خلال المناصب العديدة التي شغلها خلال مسيرته.

وتوفى جابر عصفور يوم الجمعة الماضى عن عمر يناهز الـ 77 وعاما بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الدكتور جابر عصفور ولد في 25 مارس 1944، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، حصل على درجة الدكتور راه عام 1973 ، نال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995 ، كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافي التونسي في أكتوبر كما حصل على جائزة النيل في 2019، وهي أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة ، شغل منصب مدير المركز القومى للترجمة - امين عام المجلس الأعلى للثقافة ثم وزيرا للثقافة هذا الى جانب عضويته للعديد من الجمعيات الأدبية