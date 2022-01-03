ونقل المركز الثقافي الروسي بالقاهرة - في بيان اليوم - قول مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر الذي عبر عن أسفه الشديد لرحيل الدكتور جابر عصفور، الذي كان داعماً للعلاقات الثقافية بين البلدين، منذ تم تكليفه في الستينيات بتعليم المستشرقة العظيمة فاليريا كيربيتشينكو اللغة العربية، ليصبح صديقاً لعدد كبير من المستشرقين الروس، كما كان مهتماً بأنشطة المركز الثقافي الروسى لفترات طويلة.

من جانبه ، قال شريف جاد رئيس الجمعية المصرية – الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية - إن رحيل عصفور يُعد فقداً عظيماً للثقافة المصرية، فقد كان بمثابة الأب الروحي لها وأحد رموز حركة التنوير الذي تصدى بشجاعة للفكر الظلامي المتطرف، وتحمل في هذه المواجهة الكثير، إلا أنه أصر على مبادئه حتى النهاية.

وأضاف أن عصفور ساند جمعية الخريجين في العديد من الأنشطة أبرزها الاحتفالية الكبرى التي نظمتها في عام 2013 تحت رعاية رئيس لجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا عندما وافق على قراءة رسالة الشعب المصري الموقعة من الرموز الثقافية والشخصيات العامة التي كانت موجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان أول من طالب بترجمة الأدب الروسي المعاصر للتعرف على الكُتاب الجدد.