اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 02:01 م
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سطوع الشمس واستقرار حالة الطقس بالإسكندرية ..لايف وصور

الإثنين، 03 يناير 2022 01:44 م
سطوع الشمس واستقرار حالة الطقس بالإسكندرية ..لايف وصور حالة الطقس
الإسكندرية أسماء على بدر

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أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد حالة الطقس، الذى شهد استقرارا وسطوعا كاملا للشمس كما شهد استقرار درجات الحرارة.



وترفع محافظة الإسكندرية الطوارئ لاستقبال الأمطار المفاجئة، واستمرار عمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة يترأسها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكل الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة اول بأول حاله الطقس.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن استعدادات مكثفة ، حيث تقوم شركة صرف صحى الإسكندرية ، بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير فى مناطق منتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية.

وأشارت فى بيان ،إلى أنه يتم حاليا إستكمال التطهير على مدار الساعة،  لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.

 

استقرار حاله الطقس بالإسكندرية
استقرار حاله الطقس بالإسكندرية

 

سطوع للشمس بالإسكندرية
سطوع للشمس بالإسكندرية

 

 

سطوع للشمس واستقرار حاله الطقس بالإسكندرية
سطوع للشمس واستقرار حاله الطقس بالإسكندرية

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