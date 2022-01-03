اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 12:05 م
أكرم القصاص
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بعد إحالته للمحاكمة..

زوجة المتهم بضرب شقيقتها في الوراق: "كان بيشرب ابنه 5 سنوات كحول"

الإثنين، 03 يناير 2022 12:02 م
زوجة المتهم بضرب شقيقتها في الوراق: "كان بيشرب ابنه 5 سنوات كحول" سيدة الوراق "المجنى عليها"
كتب سليم على

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قالت زوجة المتهم بالتعدي على شقيقتها بالضرب وسط الشارع أمام المارة، وتصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إنه كان يعامل أولاده بشكل سيئ ولا يحسن تربيتهم، وأضافت: "ابنه عنده 5 سنين بيشربه كحول".

 

وأضافت  في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها تزوجت منه منذ سنوات، وكان يملك مشروعا خاصا به ينفق منه على المنزل، وبعد خسارته المشروع بدأت حياته تتغير ويتصرف بشكل غير متزن، حيث كان يقوم بالنصب على الأهالى، لافته إلى أنها حاولت منعه من ذلك ولكنه كان يتعدى عليها بالضرب والسباب.

 

كانت النيابة العامة أعلنت عن تقديم المتهم بالتعدي ضربًا على سيدة وتصويرها بالوراق للمحاكمة الجنائية.

 

وقالت النيابة العامة إنه إلحاقًا بالبيان السابق بخصوص الواقعة، فقد تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم واستجوابه فيما نسب إليه من ضرب المجني عليها وسبّها، واستعراضه القوة، والتلويح بالعنف ضدها بقصد ترويعها وتخويفها لفرض السطوة عليها.

 

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة بتهم الضرب العمدي والسب واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة، بدليل تمثل في شهادة المجني عليها، وما أيدها من تحريات الشرطة، وما تبين من المقطع المصور للواقعة المتداول.

 

 


سيدة الوراق

ضرب سيدة بالوراق

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