زوجة المتهم بالتعدى على شقيقتها فى الوراق: رفعت دعوى خلع ونفسى أخلص منه

كتب ـ سليم على

"رفعت دعوى خلع منذ شهر ونفسي أخلص منه" .. بصوت مرتجف قالت "مها . م" زوجة المتهم بالعتدى على شقيقتها بالضرب وسط الشارع وأمام المارة وقام بتصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إنه ارتكب فعلته بقصد ترهيب وبث الرعب في نفوس عائلتها.

وأضافت مها في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها تزوجت منه منذ سنوات وكان يملك مشروعا خاص ابه يصرف منه على المنزل، وبعد خسارته المشروع بدأت حياته تتغير ويتصرف بشكل غير متزن، حيث كان يقوم بالنصب على الأهالى، لافتة إلى أنها حاولت منعه من ذلك ولكنه كان يتعدى عليها بالضرب والسباب، كما أنه لا ينفق على أولاده ولا يحسن تربيتهم.

كانت النيابة العامة أعلنت عن تقديم المتهم بالتعدي ضربًا على سيدة وتصويرها بالوراق للمحاكمة الجنائية.

وقالت النيابة العامة، إنه إلحاقًا بالبيان السابق بخصوص الواقعة، فقد تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم واستجوابه فيما نسب إليه من ضرب المجني عليها وسبّها، واستعراضه القوة، والتلويح بالعنف ضدها بقصد ترويعها وتخويفها لفرض السطوة عليها.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقدمته اليوم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهم الضرب العمدي والسب واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة، بدليل تمثل في شهادة المجني عليها، وما أيدها من تحريات الشرطة، وما تبين من المقطع المصور للواقعة المتداول.