رفع 85 حالة إشغال فى حملة لمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية بحى وسط الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شن حى وسط بالإسكندرية حملة مكبرة تفعيلا لقرارات وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف عزة سعد رئيس حي وسط، قاد الحملة يحيي زكريا سكرتير عام الحى، للمرور على المحلات والتنبيه على مواعيد الفتح والاغلاق الشتوية، استمرت حتي الواحدة صباح اليوم بمشاركة مدير إدارة اشغال الطريق، وذلك فى إطار تحقيق الإنضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال ،المطاعم والكافيهات والورش.

وجابت الحملة شوارع : شامبليون ، طريق الكورنيش ، بور سعيد ، الإسكندر الأكبر ، سليم حسن ،علي عباس الحلواني، وإسماعيل الفنجري، وأسفرت عن تغريم محلين غرامة فورية ورفع 85 حالة إشغال .

وتم التنبيه والتشديد علي الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة طبقا لقرارات وزير التنمية المحلية، يأتي ذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الإنضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وجاري العمل.