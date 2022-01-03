رفع 31 طنا من الأتربة والمخلفات يوميا بشوارع أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، فى مواصلة أعمال النظافة اليومية والرش ورفع التراكمات والمخلفات بإجمالى 12 طن يومياً وخاصة بجوار المدارس والمنشآت التعليمية والخدمية بأحياء وسط وشرق المدينة.

كما تم تنفيذ أعمال تغيير كشافات الإنارة ورفع كفاءة أعمدة الكهرباء بطريق الكورنيش وبعض الشوارع الداخلية بالقرى، كما تم توفير أوجه كافة الدعم لنجاح فعاليات القافلة الطبية المجانية لأهالى منطقة عمارات جبل الزلط والتى تضم 10 تخصصات طبية متنوعة.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أعمال النظافة العامة والتجميل ورفع المخلفات والتراكمات بإجمالى 4 أطنان وذلك بمنطقة الكرور بمدينة أسوان وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بسوء حالة النظافة وضعف الإنارة بالمنطقة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على قطعة أرض أملاك الدولة بقرية قسطل بمساحة إجمالية 240 م2 كانت مخصصة لتنفيذ مشروع إنشاء نقطة للإسعاف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) وتم تسليم الأرض للشركة المنفذة للبدء فى الأعمال الإنشائية للمشروع.

كما تم استكمال أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات بمعدل 15 طن مخلفات يومياً على مستوى مدينة وقرى نصر النوبة، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء وأعمال الدهانات والتجميل للميادين والشوارع الرئيسية والداخلية، علاوة على القيام بإصلاح 3 حالات كسور فى خطوط مياه الشرب العمومية بقرى دابود وشاترمة ودهميت.