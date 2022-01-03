اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 05:56 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء الصومال يفتتح أعمال المؤتمر التشاورى حول الانتخابات

الإثنين، 03 يناير 2022 04:22 م
رئيس وزراء الصومال يفتتح أعمال المؤتمر التشاورى حول الانتخابات رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي
أ ش أ

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افتتح رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم الإثنين في العاصمة مقديشيو، أعمال المؤتمر التشاوري حول عملية الانتخابات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء ومحافظ بنادر.
 
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أنه من المقرر أن يناقش المشاركون القضايا المتعلقة باستكمال وتسريع خطوات العملية الانتخابية في البلاد.
 
شارك في المؤتمر رؤساء عدد من الولايات بالإضافة إلى محافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشيو.
 
كان رئيس الوزراء الصومالي قد دعا، في 21 ديسمبر الماضي، قادة المجلس الاستشاري الوطني إلى انعقاد مؤتمر في العاصمة مقديشيو، لتسريع واستكمال الانتخابات في البلاد.

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انتخابات الصومال

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