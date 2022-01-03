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رئيس جامعة بنها يتفقد مصابى حادث طريق "شبرا – بنها" الحر بالمستشفى الجامعى

الإثنين، 03 يناير 2022 03:58 م
رئيس جامعة بنها يتفقد مصابى حادث طريق "شبرا – بنها" الحر بالمستشفى الجامعى جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم، حالة مصابي طريق "شبرا – بنها" الحر، والذى وقع بين عدد من السيارات، وأسفر عن إصابة 15 شخصا، وتم نقل 6 مصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته على تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى الجامعى.

وكان مستشفى بنها الجامعي، استقبل صباح اليوم 6 من مصابي حادث طريق شبرا - بنها الحر، وتم اجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.


اخبار القليوبية

طريق شبرا بنها الحر

حادث تصادم

مستشفى بنها الجامعى

مستشفيات بنها الجامعية

محافظة القليوبية

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