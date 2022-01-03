دار الإفتاء: شرعا على الرجل ترك زوجته تزور أهلها مرة أسبوعيا.. فيديو

كتبت ــ آية دعبس

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه: أخى مريض، وزوجى يمنعنى من زيارته، ما حكم الدين فى ذلك؟"، وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقال أمين الفتوى، إنه على الرجل إذا تزوج أن يعلم أن المرأة لن تنقطع له تماما، متعلقة بوالديها وإخوتها، وشرعا مرة فى الأسبوع تذهب لزيارة أهلها، وهى أدرى بما يصلح حالها وحال أبنائها، وعلى الرجل أن يساعد زوجته فى بر أهلها، وعدم حرمانها.

وفى سؤال آخر جاء به، "ممكن توضيح تحريم الخمر فى القرآن للمسلمين".

رد قائلا:" إن الله حرم الخمر على مراحل، فلم ينزل مرة واحدة بتحريمه بل أراد أن ينزعه من القلوب شيئا فشيئا، وهو الشىء نفسه الذى يجعل الإنسان يلتفت إلى فكرة التدرج فى التربية، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون"، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"، إذن عندما نزل قوله فاجتنبوه حرم الخمر، وكانت الفترات بين القولين ليست قصيرة.

وأضاف: أن ذلك يعكس تربية القرآن، والتدرج فى الأحكام الشرعية، والعلم أن الدين الإسلامى دين وسطى، ويتدرج فى أحكامه للوصول إلى بر الأمان، وإلى تحريم الشئ الذى فيه مضرة لنا.