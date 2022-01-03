حصاد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. افتتاح 100 مدرسة جديدة بحلول عام 2030

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن ما تم إنجازه خلال عام 2021، وما قامت به من جهود لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بها.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم افتتاح 12 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية هذا العام بالشراكة مع كبرى الشركات والوزارات، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البترول، ومجموعة شركات فولكس فاجن، ومؤسسة غبور للتنمية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي.في، وشركة GIT وشركة MCV، ودار مدحت السويدي للطباعة، وأكاديمية السويدي الفنية، لتصبح حصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 28 مدرسة بـ10 محافظات وهى القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والسويس، والمنيا، والدقهلية، بورسعيد.

وأكمل مجاهد، أنه تقدم هذا العام للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن مجموع معظم المتقدمين بالشهادة الإعدادية يتجاوز الـ 80%.

وأوضح مجاهد أنه تم إجراء اختبارات قبول إلكترونية ومقابلات شخصية لجميع الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول الإلكترونية، ليتم على أساسها اختيار الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، واختتم مجاهد موضحًا المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، بالإضافة إلى مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي.

وباعتبار المعلم أحد الدعائم الرئيسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، أشار الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه تم فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقد تم خضوعهم جميعًا إلى مقابلات شخصية من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشركاء الصناعيين.

وتابع بصيلة، أنه تم توفير تدريبات على أيدي خبراء للمديرين والمعلمين والإداريين، ذلك بالإضافة إلى تطوير 29 برنامجا دراسيا، و12 مقررا دراسيا، وإعداد 24 برنامجا دراسيا، ذلك بالإضافة إلى فتح باب التقدم للمدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفتح باب التقدم للانضمام لفريق عمل الوحدة.

كما أعرب بصيلة عن سعادته بتخريج أول دفعة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية من مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، الإمام متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، والتكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، وإتاحة العديد من السبل لهؤلاء الطلاب فور تخرجهم من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل إمكانية التحاقهم بسوق العمل مباشرة، أو الجامعات التكنولوجية أو بالمعاهد الفنية دون إجراء معادلة، ذلك بالإضافة إلي إمكانية التحاقهم بالجامعات المصرية بعد عمل معادلة.

وأكد بصيلة على أن جهود الوزارة وسعيها نحو افتتاح المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الحالي 2022، والعمل على افتتاح 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030.