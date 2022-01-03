حجز فكري الهواري مدير أسواق هايبر وان..تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات (فيديو)

كتب أحمد الجعفرى

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا لكشف كواليس واقعة انتشار فيديوهات لفكرى الهوارى مدير سلسلة أسواق هايبر وان، المتهم بالإساءة لبعض الأشخاص عبر فيديوهات تم تسجيلها له، 24 ساعة على ذمة التحريات.

وكانت استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر لأقوال عدد من شهود الإثبات، فى واقعة اتهام فكرى الهوارى مدير سلسلة أسواق هايبر، بالإساءة لبعض الشخصيات عبر فيديوهات تم تسجيلها له.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على فيديوهات الواقعة وعرضها على خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لبيان مدى صحتها من عدمه.

ووصل "فكرى" إلى سرايا النيابة بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

ألقى رجال المباحث القبض على فكرى الهوارى مدير سلسلة أسواق هايبر وان، لاتهامه بالإساءة لبعض الشخصيات، حيث تم ضبطه بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت مقاطع فيديو قد سجلها أحد الأشخاص للمتهم خلال الإساءة لبعض الشخصيات، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض عليه بكومباوند سكنى بمدينة الشيخ زايد. تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.