جنايات بنها تبرئ محاسبا من تهمة الشروع فى قتل زوجته الطبيبة بعد تصالحهما

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشارين شريف السباعى، ومحمد خليفة، ببراءة "ت ص ع"، محاسب بأحد البنوك من تهمة الشروع فى قتل زوجته "أ ع ا"، طبيبة، وانقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح بعد أن أقرت به الزوجة وأكدت على سبق إقرارها بالتصالح فى النيابة العامة عن ذات الواقعة

وأعادت المحكمة، تكييف الجريمة وأصبغت عليها القيد والوصف الصحيحين باعتبارها جنحة ضرب باستخدام أداة وفقا للمادة 242 فقرة 1 و3، وانصرف الزوجان مع طفلتهما، حفاظا من المحكمة على الروابط الأسرية بعد أن تبين لها صدق رواية الزوجة، كما أخذت تعهدا على المتهم بحل المشاكل الزوجية بشكل سلمى.

وشهدت جلسة المحاكمة اليوم، حضور الزوجة "المجنى عليها" بحضور طفلتها، وبكت أمام هيئة المحكمة، وأكدت أن العلاقة الزوجية قائمة حتى الأن وحدث تصالح وتراضى فيما بينهما، وأنها تحب زوجها، وأوضحت أنها هى من كانت تمسك السكين بيدها بغرض الدفاع "التهويش" لردع زوجها وحين أمسك يدها لسحب السكين منها حدث حرج غائر أسفل رقبتها، وان لم يكن قاصدا قتلها.

كانت الواقعة تعود إلى شهر أكتوبر الماضى، حينما نشبت مشاجرة زوجية بين محاسب بأحد البنوك وزوجته الطبيبة، بسبب بعض الخلافات الأسرية، بعد زواج دام 5 سنوات ووجود طفلة لديها 4 سنوات، وعلى إثر المشاجر بينهما قام بالتعدى على زوجته بالضرب، فاستلت سكين خاص بالفاكهة بمحل سكنهما بغرض "التهويش" للدفاع عن نفسها، وحيتما قام زوجها بسحب السكين من يديها حدث جرح غائر لها أسفل لرقبة.

وحينما سقطت الزوجة مصابة قام الزوج بنقلها للمستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، ووجهت الزوجة تهمة الشروع فى قتلها من قبل الزوج، وتولت النيابة التحقيق.