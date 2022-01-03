تنفيذ 532 حكما قضائيا و24 قضية تموينية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم الإثنين حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، تضمنت الجهود ضبط 532 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 138 من جنح الحبس الجزئي، وضبط 25 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 219 صادر ضدهم أحكام بالغرامات وضبط 151 محكوم عليهم في جنح المخالفات.



كما تم ضبط عاطل بحوزته كمية من جوهر الحيش المخدر، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.



وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و7 قضايا عدم الاعلان عن الأسعار و13 قضية عدم حمل شهادة صحية.



