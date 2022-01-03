تفشى كورونا فى 3 سفن سياحية بالبرازيل والسلطات تحقق فى انتهاك البروتوكولات

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، أنها ستحقق في تقاريرعن انتهاكات لبروتوكولات فيروس كورونا من قبل السفن السياحية فى البلاد، بعد أن تفشى الوباء فى 3 سفن تبحر على طول ساحلها، منذ بداية عام 2022، حسبما قالت صحيفة "جى 1" البرازيلية.

وصدر البيان بعد أن ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن ركاب إحدى السفن المتضررة ، كوستا دياديما ، خالفوا أوامر الحجر الصحي للمشاركة في حفل رأس السنة الجديدة.

وحذرت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية انفيسا (Anvisa)، من انتهاك بروتوكولات كورونا، وقالت فى بيان لها أنها ستعزز أيضًا التوصية التي قدمتها إلى وزارة الصحة البرازيلية لتعليق جميع الرحلات البحرية على الفور ، نظرًا للزيادة العالمية في حالات كورونا الناتجة عن متغير اوميكرون الجديد.

وقالت أنفيسا إن نتائج اختبار 26 راكبا واثنين من أفراد الطاقم إيجابية على متن سفينة إم إس سي بريزيوزا ، وهي سفينة يبلغ ارتفاعها 333 مترا تبحر قبالة سواحل ريو دي جانيرو، وتمكنت السفينة ، التي تتسع لأربعة آلاف راكب ، من الرسو في ميناء ريو أمس الأحد.

وأشارت أنفيسا إلى أنه تم إصدار الأمر بعزل المصابين ومن خالطهم.

وكانت سمحت البرازيل باستئناف الرحلات البحرية في نوفمبر ، لكنها أمرت الشركات بتنفيذ بروتوكولات صارمة فيروس كورونا ، والتي تضمنت اختبار الركاب وعزلهم في حالة الإصابة.

وصدرت أوامر لكوستا دياديما البالغ ارتفاعها 306 أمتار ، والتي كانت تقع قبالة مدينة سلفادور الشمالية الشرقية ، بإنزال 68 مصابًا والعودة إلى مينائها الأصلي في مدينة سانتوس الجنوبية الشرقية للحجر الصحي.

كما أمرت سفينة سبلينديدا التي يبلغ ارتفاعها 333 مترا والتي كانت متوجهة إلى ريو دي جانيرو بالعودة إلى سانتوس بعد الإبلاغ عن 78 حالة.

وقالت شركة MSC Cruises السويسرية الإيطالية ، فى فرعها بالبرازيل في بيان إن سفنها "ستبقي برامج الرحلات البحرية المستقبلية دون تغيير"، مضيفة "في سياق اليوم ، تعد الرحلات البحرية من أكثر خيارات العطلات أمانًا في العالم"، "لا يوجد قطاع آخر في صناعة السفر والسياحة لديه مثل هذا البروتوكول الشامل والقوي لاحتواء انتشار الأمراض المعدية."