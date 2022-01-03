اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 03:16 م
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تغريم سائق ميكروباص 500 جنيه لرفعه التعريفة على المواطنين بأسوان

الإثنين، 03 يناير 2022 03:01 م
تغريم سائق ميكروباص 500 جنيه لرفعه التعريفة على المواطنين بأسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمدير إدارة المرور، بالتعامل الفوري مع الشكوى التي وردت للمحافظ على الواتس آب الخاص به، عن قيام أحد سائقى سيارات الميكروباص بخط سير موقف كوم أمبو، برفع التعريفة المقررة على المواطنين إلى 15 جنيها للفرد الواحد، وخاصة في أوقات الليل.

وعلى الفور تعامل مسئولو المرور مع الواقعة، حيث تم ضبط سائق الميكروباص رقم ( ص و ط 8946 ) ، وتم تغريمه بتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليه وهى 500 جنيه.

ومن جانبه ناشد اللواء أشرف عطية، بضرورة الإيجابية من المواطنين في الإبلاغ عن أى مخالفات أو تجاوزات مماثلة من سائقى عربات السيرفيس أو التاكسى أو التوك توك لسرعة التعامل الفورى معها، وفرض العقوبات الرادعة والغرامات المقررة في حالة المخالفة.

 

 


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