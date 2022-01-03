|تعليم قنا" يدشن مبادرة زراعة قصب السكر "شتلات"

صابر سعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، عن مواصلة مبادراتها الهادفة والتى تسعى من خلالها لخدمة المجتمع وتثقيفية، تحت رعاية الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، موضحة أنه تم تدشين مبادرة جديدة وهى زراعة قصب السكر فى صورة شتلات من مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لمركز قوص.

وتفقد "خالد، حقل نموذجى لزراعة قصب السكر بطريقة الشتل وذلك لزراعة هذه الشتلات لمتابعتها من قبل المختصين، ومن ثم تعميم التجربة على جميع مدارس التعليم الفنى الزراعى على مستوى المحافظة، مع مراعاة الرى بالتنقيط بديلًا عن الرى بالغمر مما يسهم فى ترشيد استهلاك المياه.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بإنشاء مركز تثقيفى زراعى يضم مجموعة من المتخصصين فى مجال الزراعة واقسامها المختلفة، من أجل العودة لدور مؤسسات التربية والتعليم فى تثقيف المجتمع ونقل التجارب الزراعية الصحيحة وتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التجارب.

وأضاف صبرى خالد، أن المديرية تسعى إلى أن تصبح مدارس التعليم الفنى منارة للزراعيين والفلاحين وعودة التعليم الفنى إلى سابق عهده ولكن فى ثوب عصرى واستخدام الأساليب الحديثة، كما ناقش إمكانية إنشاء مركز بحوث زراعية لخدمة الزراعيين والفلاحين ونقل جميع مراحل هذه التجارب للاستفادة منها وتعميمها، وكذا عمل لقاءات تثقيفية للفلاحين والزارعين.