تعرف على صادرات مصر من نباتات العطور في سبتمبر الماضي

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات المصرية من النباتات العطرية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من نباتات وجذور العطور والطب نحو 16 مليونا و754 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت 16 مليونا و282 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 472 ألف دولار.

ووفقا لأحدث بيان لنشرة التجارة الخارجية لجهاز الإحصاء، فقد كانت واردات نباتات وجذور العطور ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 158 مليونا و522 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 146 مليونا و923 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 11 مليونا و599 ألف دولار.

وكانت قيمة العجز فى الميزان التجارى قد شهدت تراجعا ملحوظا ليسجل 2.39 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 22.5%، وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 36.6%، حيث بلغت 3.45 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع منها الأسمدة بنسبة 90.2 %، قضبان وعيدان وزوايا وإسلاك من حديد بنسبة 57.0%، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 31.5%، ملابس جاهزة بنسبة 22.6%، بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات البان بنسبه 7.4 %، أقمشة قطنية بنسبة 3.1 %، أثاث بنسبة 39%، سكر مكرر بنسبة 60.3%.