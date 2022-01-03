اليوم السابع
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تداول 1435 طن بضائع عامة ومتنوعة 396 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 03 يناير 2022 11:19 ص
تداول 1435 طن بضائع عامة ومتنوعة 396 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تداول 1435 طن بضائع عامة ومتنوعة و396 شاحنة و 60 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 824 طن بضائع عامة و 198 شاحنة و 16 ملاكي.

شملت حركة الواردات 611 طن بضائع عامة و198 شاحنة و44 ملاكي ويتواجد 11 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 66 شاحنة و 40 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 96 شاحنة و 5 ملاكي و السفينة دليلة بحمولة 68 شاحنة و9 ملاكى.
 
كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء ، حيث تم استقبال 41 شاحنة بحمولة 611 طن و 2 ملاكي وتصدير 34 شاحنة بحمولة 824 طن و2 ملاكي.

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