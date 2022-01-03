تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث كرداسة الأولى لجلسة 6 فبراير

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقده بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى"، لجلسة 6 فبراير لحضور المتهم من محبسه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.