بيطري المنيا يحرر 13 محضرا لمحلات جزارة مخالفة

المنيا -حسن عبد الغفار

نفذت مديرية الطب البيطرى بالمنيا 6 حملات تفتيشية على أسواق عرض وبيع اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية بـ3 مراكز "أبو قرقاص - دير مواس - سمالوط".



أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.



وأضاف "عثمان" أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 13محضراً ، منها 3 محاضر بإجمالى وزن 176 كيلو جرام لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتحرير 10 محاضر بإجمالى وزن 35.500 كيلو جرام لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.