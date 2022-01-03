اليوم السابع
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بعد غلق 6 طرق.. تعرف على إجراءات الوقاية من الحوادث بسبب الشبورة

الإثنين، 03 يناير 2022 08:24 ص
بعد غلق 6 طرق.. تعرف على إجراءات الوقاية من الحوادث بسبب الشبورة الشبورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير للمرور باتباع تعاليم القياده الآمنة بعد ظهور الشبورة على الطرق، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

وشددت إدارة المرور على قائدى بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الإلتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقاً.

وأكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثه من خلال رقم 01221110000.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، طريق القطامية – العين السخنة وطريق أسيوط الغربى والطريق الصحراوى الشرقى القديم وطريق الجيش الجديد اختصاص بنى سويف وطريق الزعفرانة – بنى سويف اختصاص البحر الأحمر وطريق الفيوم الجديد – بنى سويف "طريق دمو" لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع اى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

 

 


حوادث مرورية

الشبورة

الطرق السريعة

اخبار الحوادث

إدارة المرور

اغلاق طرق

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