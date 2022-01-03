اليوم السابع
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بعد انتهاء زيارته الرعوية.. بطريرك الكنيسة السريانية يغادر القاهرة

الإثنين، 03 يناير 2022 12:10 م
بعد انتهاء زيارته الرعوية.. بطريرك الكنيسة السريانية يغادر القاهرة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية
كتب ــ محمد الأحمدى

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غادر مطار القاهرة الدولي مساء أمس، قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني  بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، بعد انتهاء زيارته الرعوية لأبناء الكنيسة السريانية بمصر التي استغرقت أربعة أيام.
 
وأوفد قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية، والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط لوداع قداسة البطريرك، في مطار القاهرة.
 
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل صباح السبت، قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والوفدالمرافق له، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.
 
 
 

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