اليوم السابع
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بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

الإثنين، 03 يناير 2022 01:38 م
بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع جنوب السودان فى مختلف الأزمات، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى بجمهورية جنوب السودان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى جنوب السودان.
 
تأتى تلك المساعدات تأكيداً على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع مصر وجنوب السودان وإنطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى أوقات المحن والأزمات.
 

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