اليوم السابع
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بايدن: واشنطن "سترد بحسم" إذا هاجمت روسيا أوكرانيا

الإثنين، 03 يناير 2022 12:28 ص
بايدن: واشنطن "سترد بحسم" إذا هاجمت روسيا أوكرانيا بايدن
وكالات

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أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بشكل حاسم" إذا شنّت روسيا هجوماً جديداً على أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع الزعيمين، أن الولايات المتحدة "سترد بشكل حاسم" على أي غزو محتمل لأوكرانيا.

 

وبحسب بيان البيت الأبيض، فقد حث بايدن نظيره الروسي خلال الاتصال على "تهدئة التوترات" مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن بايدن أكد دعمه للدبلوماسية والبدء بحوار بين روسيا وحلف "الناتو"، في ينايرالجاري.


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روسيا

أوكرانيا

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