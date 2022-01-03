بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم جنوب بورسعيد

أصيب 6 أشخاص بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي على مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، حيث استقبل مستشفى السلام ببورسعيد كلا من: محمود صابر محمد محمود 20 عامًا.
وشمل المصابون خالد صابر محمود حمادة 41 عامًا، وسالم محمد سالم محمد 35 عامًا، وبطه رمضان عباس 26 عامًا، ومحمد مبروك 42 عامًا، وعمرو محمد محمد السحراوي، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي على مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.
لقي شاب مصرعه وأصيب شخص مُسن، مساء اليوم الأثنين، نتيجة حادث تصادم سيارتين نقل عند كوبري اللنش بطريق الدائري نطاق محافظة بورسعيد واستقبل مستشفى الزهور المركزي كلا من: خاطر أحمد خاطر 60 عامًا، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، وشريف كامل الشربيني 33 عامًا، جثة هامدة، اثر حادث تصادم سيارتين نقل عند كوبري اللنش بطريق الدائري في بورسعيد.
وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة للتصريح بالدفن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصاب.
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