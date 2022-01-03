بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 6 أشخاص بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي على مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، حيث استقبل مستشفى السلام ببورسعيد كلا من: محمود صابر محمد محمود 20 عامًا.

وشمل المصابون خالد صابر محمود حمادة 41 عامًا، وسالم محمد سالم محمد 35 عامًا، وبطه رمضان عباس 26 عامًا، ومحمد مبروك 42 عامًا، وعمرو محمد محمد السحراوي، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي على مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.