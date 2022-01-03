وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداى" اليوم الاثنين، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 481 ألفا و893 شخصا بعد وفاة 123 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 10 آلاف و846 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و295 ألفا و407 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 145 ألفا و582 حالة.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" ارتفعت في البلاد إلى 1700 إصابة حتى الآن بعد تسجيل 175 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقد تصدرت ولاية "ماهارشترا" عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الآن 510 حالات، تلتها ولاية "دلهي" التي سجلت 351 إصابة.